Justiitsminister: tuleb astuda samme selleks, et notarid oleksid motiveeritud töötama igas Eesti piirkonnas

„Kuna riik on teinud teatud tehingute notariaalse tõestamise kohustuslikuks, tuleb ka tagada sellises vormis kokkuleppe või avalduse sõlmimise võimalus. Praegu on notariteenus kättesaadav igas maakonnas, mõnel pool on notaribürood olemas isegi mitmes linnas. Süsteemi muutmata ei pruugi see tulevikus enam nii olla, kuna väiksemate piirkondade notarite sissetulekud on ebapiisavad jätkusuutlikuks büroopidamiseks,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

„Selleks, et kvaliteetne notariteenus oleks ka edaspidi kättesaadav kõigis Eesti piirkondades, tuleb astuda samme selleks, et notarid oleksid motiveeritud töötama igal pool, mitte ei sooviks koonduda vaid suurtesse linnadesse. Oluline on märkida ka seda, et advokaate enam mitmes maakonnas ei tegutsegi, mistõttu on sealsed notarid osutanud ka laiemalt neile lubatud kokkuleppelist õigusabi ja aidanud koostada kohtudokumente,“ selgitas Lauri.

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson leiab, et kuna notar täidab avalikku funktsiooni, siis on Notarite Koja tulevikustrateegia fookuses notariteenuste kättesaadavuse tagamine. “Kindlasti soovib Notarite Koda tagada, et notaritel oleks ka tulevikus motivatsiooni tegutseda väiksemates linnades ja maakondades. E-notari kaugtõestamise lahendus võimaldab klientidel teha toiminguid asukohast sõltumatult, kuid praktikas teame, et piiratud digipädevuse tõttu või muudel põhjustel eelistavad paljud inimesed siiski kohtuda notariga silmast-silma. Riigi kohustus on seda võimaldada,” lisas Saar-Johanson.