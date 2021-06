Muudatus ukse ees. Kuidas saada aru, kas pean kolmandast riigist kaupa tellides ikka käibemaksu tasuma?

Seoses Euroopa Liidu üleste maksumuudatustega tuleb alates 1. juulist kõik kolmandatest riikidest saabuvad saadetised deklareerida ja tasuda neilt käibemaks. Maksumuudatused kehtivad ka neile kaupadele, mis on ostetud enne 1. juulit, kuid saabuvad pärast määratud kuupäeva.

Maksustamisel arvestatakse seda, kas kaup on registreeritud Euroopa Liitu saabunuks enne või pärast 1. juulit. Kuupäev fikseeritakse saadetise infos, kui saadetis on jõudnud Omniva sorteerimiskeskusesse.

Kuidas vältida ootamatut maksukohustust

Omniva hoiatab, et rahvusvaheliste e-kaupluste saadetise jälgimise keskkonnad ei pruugi alati näidata tõest informatsiooni, mille tõttu võib maksukohustus saabuda mõne inimese jaoks ootamatult.

„Nii mõnigi Hiina või muu kolmanda riigi e-kauplus näitab tracking-keskkonnas eksitavat märget, kus esimese sündmusena tekib kirje, mille asukohaks kuvatakse Eesti. Postimaailmas tähendab see aga sageli seda, et saadetis on saatjariigi eksporditerminalist väljunud Eesti poole ning füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib kuluda veel mitu nädalat,“ ütles Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi.

Kui pakk jõuab Omniva sorteerimiskeskusesse pärast 1. juulit, kuulub see olenemata teiste jälgimiskeskkonna märgetele deklareerimisele ja sellelt arvestatakse vastavad maksud. „Kõige lihtsam on seda jälgida Omniva kodulehel saadetise otsingust – kui saadetiste kohta on olemas sündmus „Omniva sorteerimiskeskuses“ enne 1. juulit, siis maksumuudatused pakile ei rakendu,“ selgitas Mägi.

Pakkide maht ühes kuus sadu tuhandeid

Omniva sõnul on enamiku kolmandatest riikidest (näiteks Hiina, USA ja Ühendkuningriik) tulevate saadetiste väärtus alla 22 euro ehk seni on enamik pakke jõudnud klientideni ilma täiendavate maksude ning deklareerimiseta. 1. juulist olukord muutub ning deklareerimist ja impordimaksude tasumist nõuavad kõik saadetised olenemata nende väärtusest. Mägi sõnul on selliseid pakke ühes kuus sadu tuhandeid.