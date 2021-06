Just nende kahe nipiga on võimalik säästa oluline summa raha

"Praegu on eluasemelaenude intressid Eestis üle aastate madalaimal tasemel, sest konkurents on kasvanud ning võrdlevaid pakkumisi võetakse suurte kõrval ka väiksematest pankadest," kirjeldas Pechter. Ta lisas, et samas väiksemate laenude puhul näiteks remondiks või auto ostmiseks konkureerivat pakkumist ei võta. Kulusid tuleb kalkuleerida ja autolaen võib tulla liisingust isegi soodsam, kui ei soovita teha kaskokindlustust.

Teine nipp, mida paljud inimesed ei tea, on see, et juba olemasolevat kallist tarbimislaenu on võimalik soodsamaks vahetada. "Refinantseerimislaenuga saab koondada väiksemad tarbimislaenud ühtekokku ja vähendada nii makstavat summat kui ka kuumaksu. Sisuliselt toimib see nii, et kui inimene on võtnud ühest pangast näiteks 19-protsendilise intressiga 1000 eurot laenu, siis saab selle soodsamatel tingimustel teise panka ümber vormistada. Tõenäoliselt saab jätkata laenu tasumist juba parema intressi ning soovi korral pikema maksegraafikuga," lisas Pechter.