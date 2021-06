Kuvatõmmis YouTube'i videost.

Dawood Ibrahimi ei ole laialt teada nimi, nagu ka kriminaalne rühmitus D-Company. See on isegi uskumatu, et neist nii vähe teatakse, sest D-Company näol on tegemist ühe kõige vägivaldsema kurigegeliku rühmitusega maailmas. Neid seostatakse piinamiste, mõrvade, rahapesu ja väga paljude teiste kuritegudega.