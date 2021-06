Eesti prominendid teevad meelelahutuse paremaks toimimiseks mahlaseid investeeringuid

Ühena esimestest investeeringutest otsustas ka Robert Rool teha just meelelahutus äpp-ile Babash, mida ta on samuti nõustanud ja jälginud selle loomise algusest alates. „Babashi kuttide vastu on mul suur usaldus, tean neid juba varasemast ja osalesin ka ise nende äpp-i testperioodil enne kriisi, kui kõik meelelahutuskohad veel lahti olid. Babash äpp muudab meelelahutus teenuste kasutamise reaalselt mugavamaks, neil on kõik läbimõeldud ja asi töötab,“ kirjeldas Robert oma esimest investeerimisotsust. Roberti sõnul on Babash eestvedajad järjekindlad ja tasakaalukad ning ka nende hiljutine GateMe ost on loogiline jätk nende tegevusele, mis aitab sündmuste külastajaid uksel kiiresti ja efektiivselt hallata. “Olen viimasel ajal hoidnud alustavatel tegijatel pilku peal ja toetan meeleldi noori ettevõtmisi, mis tunduvad põnevad. Passiivsete investeerimisvõimaluste leidmine on mind alati huvitanud,“ lisas Rool.