Ööklubid võivad taas tegutsema hakata! Kes avab uksed ning kes on jäädavalt suletud?

Keegi ei tea, mida sügist toob

Enim tekitab Tallinnas asuva ööklubi Club Hollywoodi juhile Rauno Otseppale muret see, et kuidas seada jalule ettevõte seekord nii, et see elaks üle ka uue võimaliku raputuse sügisel. “Ettevõtjana on äärmiselt keeruline organiseerida meelelahutust, avada taas uksed, võtta töötajad tööle, kui samal ajal pead olema väga valvas, et millisena sügis meid vastu võtab,” kirjeldas Otsepp.

Kuid mitte kõik ööklubid pole otsustanud tegevust jätkata. Näiteks Otepääl asuv ööklubi Comeback on uksed sulgenud ning endise ööklubi asemele ehitatakse tanklat. Kuigi ööklubi sulgemine ei ole olnud seotud koroonaviirusega, langes see lihtsalt juhuste tahtel nii kokku. Ööklubi juht Siim Kalda leiab, et öise meelelahutuse turg on viimastel aastatel väga palju muutunud.