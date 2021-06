Kümnete tuhandete inimesteni jõuavad aastatetagused tasumata parkimistrahvid

EuroPark tegeleb aktiivselt viimase kolme aasta tasumata trahvidega, mille kogusumma küündib kahe miljoni euroni. Kokku on nende menetlustes ligi 40 000 isikut (sama palju kui Pärnu linnas elanikke) pea 70 000 trahviga. Miks just viimase kolme aasta taguste võlgadega tegeletakse? EuroParki tegevjuht Karol Kovanen vastab, et sooviti lähtuda mõistlikkuse printsiibist ja jääda lähimineviku piiridesse.