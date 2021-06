Värskest uuringust selgub, et pandeemia on piraatlusele kõvasti hoogu juurde andnud

Koroonapandeemia tagajärjel on toodete piraatlus viimastel kuudel jätkuvalt levinud

Euroopa Liidu intellektuaalomandi büroo (EUIPO) aruande kohaselt oli eelmisel aastal peaaegu seitse protsenti Euroopa Liitu imporditud kaupadest võltsitud. Selle kohaselt on edasimüüjad tarninud võltsitud kosmeetikat ja mänguasju ning elektroonikat ja farmaatsiatooteid Euroopa liitu 121 miljardi euro väärtuses.

"Mure võltsitud toodete pärast on COVID-19 pandeemia ajal suurenenud," öeldakse raportis.

Võltsmaskid ja kaitseülikonnad on Euroopa turgu "üle ujutanud"

Raportis selgub, et peaaegu iga kümnes EL-i kodanik kinnitab, et on juba piraattoodangut ostnud.