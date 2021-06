Rohelepe jõudis tarbijani tänu elektri hinna tõusule, mis võib jätkuda

Värskest tarbijahinnaindeksist nähtub, et elektri hind on mullusega võrreldes tõusnud ligi 25% võrra. VKG Energia juhatuse liikme Marek Tulli arvates on selle põhjus nii eelmise aasta koroonakriisist tingitud madal baas kui ka üha kiireneva rohepöörde tõttu tekkinud elektritootmise defitsiit Baltikumis.

„Eelmisel aastal oli pandeemia tõttu väga palju segadust, elektrienergia tarbimine vähenes ja nii nagu teistegi energiakandjate puhul langes ka elektri hind. Kui 2020. aasta esimese viie kuu Eesti börsi keskmine elektri hind oli 26,3 €/MWh, siis tänavu on see 49,6 €/MWh,” märkis Tull.

Hinnasurvet tekitab Tulli sõnul rohepöörde mõjul väga kiiresti tõusev CO 2 kvoodi hind, mis on vähendanud elektrienergia pakkumist. CO 2 kvoodi kõrge hind on turult välja tõrjunud osa olemasolevaid elektrivõimsusi, taastuvenergia tootmismahud ei ole Baltikumis ega Põhjalas laiemalt veel kaugeltki piisavad.

Elektri hinda kujundavad praegu Baltikumi turupiirkonnas ikkagi soojuselektrijaamad, mis töötavad maagaasil, kivisöel ja põlevkivil.

„Elektri hinda kujundavad praegu Baltikumi turupiirkonnas ikkagi soojuselektrijaamad, mis töötavad maagaasil, kivisöel ja põlevkivil, sest taastuvenergia tootmismahud on nõudluse katmiseks liiga väikesed. On hetki, kus kogu Põhjala piirkond on defitsiidis,” kirjeldas Tull.

Tull on kindel, et elektritarbija kogukulu kasvab tulevikus veelgi. „Rohelepe toob endaga kaasa odavamate ja juhitavate energiatootmisvõimsuste asendamise kallimate ja ebastabiilsete tootmisvõimsustega. Peale kõrgema elektrihinna tuleb tulevikus tarbijal kinni maksta ka lisainvesteeringud salvestustehnoloogiasse ja võrkude arendamisse,” lisas ta.

Prognoosid näitavad, et elektri hind võib lähiaastatel veelgi tõusta, sest Euroopa Komisjoni ambitsioonika kliimakava eesmärk on kergitada CO 2 hinda, aga taastuvenergia võimsusi ei teki piirkonda piisavas mahus üleöö. Ärileht

