Esimene riik maailmas võttis ametliku valuutana kasutusele bitcoini

Kongress ja president on ühel meelel, et bitconi kasutusele võtmine toob kaasa võrdsemad võimalused, investeeringud ja majandusarengu.

Otsus tehti ehkki riik on parasjagu IMF-iga läbi rääkimas enam kui miljardi dollari suuruses finantseerimisprogrammi üle ning see käik võib arutelud keerulisemaks muuta. Ometi oli ettepanekuga päri 84st saadikust 62.

Bukele tõi välja, et bitcoin aitab muuhulgas võõrsil elavaid El Salvadori kodanikke teha koduriiki ülekandeid. Nende maht oli 2019. aastal 6 miljardit dollarit. See on lausa viiendik riigi SKT-st.

Samas ütlevad kriitikud, et väga vähestel elanikel on tehnoloogiline võimekus sellest muutusest osa saada ja et tegu on pigem PR-trikiga.