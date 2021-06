Yle: Soome valitsus plaanib uuel nädalal töörännet lihtsustada

Yle teatel on lahendust oodata järgmisel nädalal.

Täna arutab valitsus piiriületuse korda ja esialgse plaani järgi on kavas üldisest koroonatesti nõudest loobuda ja lubada Soome need, kellel on ette näidata usaldusväärne vaktsineerimise tunnistus või tõend haiguse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul.