Kaubanduskoda: töötaja tervisekontroll võib tulevikus kallimaks muutuda

„Igati positiivne on, et tervisekontrolli otsused muutuvad tulevikus digitaalseks ning need jõuavad tööandjani infosüsteemi kaudu, mis tähendab, et ära jääb paberdokumentide edastamine ja säilitamine,“ ütles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ning lisas, et positiivne on ka see, et erinevad arstid saavad võimaluse omavahel e-konsulteerida ning püütakse lahendada teenuse kättesaadavusega seotud probleemi.

Üheks probleemiks on täna, et tööandja ja töötervishoiuarst ei tee alati piisavalt koostööd ning et tervisekontrollid ei pruugi lähtuda töökeskkonna riskidest. Probleemi lahendamiseks soovib ministeerium laiendada tervisekontrollidega seotud teenuse sisu nii, et lisaks tervisekontrollile on tööandjal edaspidi kohustuslik tellida töötervishoiuarstilt ka ettevõtte tervikuna analüüsimine, töökeskkonna külastus ning konsultatsioon. Paltsi sõnul on töötaja tervisesse panustamine oluline ning sellest tulenevalt on tähtis ka see, et töötervisekontroll oleks kvaliteetne ja sisuline, kuid ministeeriumi väljapakutud lahendus teeb tööandjale teenuse praegusest oluliselt kallimaks. Samuti peab kontroll lähtuma riskidest, kuid seda saab lahendada paindlikumalt ning ka ilma uue kohustuseta.

Palts rõhutas, et keskenduda tuleb järelevalve tõhustamisele ja tervisekontrolli otsuste põhjalikumaks muutmisele. „Probleemide üheks põhjuseks võib täna olla see, et riskianalüüsid ei kajasta alati kõige paremini töökeskkonna tegelikku olukorda ning tervisekontrolli otsused ei aita praktikas töökeskkonda paranda,“ sõnas ta ning lisas, et seetõttu tulekski tegeleda sellega, et riskinalüüsid ja tervisekontrolli otsused oleksid tänasest selgemad ja põhjalikumad. Põhjalikumad otsused võimaldavad tööandjal paremini aru saada, kuidas töötaja jaoks töökeskkonda parandada. Ettevõtte täiendav analüüsimine ja konsulteerimine töötervishoiuteenuse osutaja poolt peaks Paltsi sõnul jääma aga vabatahtlikuks.