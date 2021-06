Tokyo olümpia on kodumaal nii vihatud, et Jaapani ettevõtted end seal reklaamida ei pruugi

Financial Times väidab enda allikatele tuginedes, et tänavuste olümpiamängude 47 suursponsori seas olevad Jaapani ettevõtted on palganud konsultandid, kelle peamiseks tööks on selgeks teha, kas enda reklaamides Tokyo olümpiamängude sümboolika kasutamine on ikka mõistlik.

Ettevõtted ootavad konsultantidelt vastuseid juba lähipäevadel - veidi enam kui kuue nädala pärast peaks aset leidma Tokyo olümpia avatseremoonia ning alla 6-nädalase etteteatamisajaga reklaamikampaaniate tühistamine tooks firmadele kaasa trahvid.

Ühe Jaapani Reklaamiassotsiatsioonile lähedase isiku sõnul on mitmed nende 272 liikmest avastanud, et Tokyo olümpia reklaamikampaaniatega seotud eesmärkide täitmine saab sel suvel olema äärmiselt keeruline: "Jaapanis on aina imelikum aktiivselt teada anda, et aitad kaasa Tokyo olümpia toimumisele."





Mõned ettevõtted on kasutamas ka nii-öelda Mõned ettevõtted on kasutamas ka nii-öelda Boris Johnsoni strateegiat(teatavasti oli praegusel Suurbritannia peaministril valmis kirjutatud nii Brexitit toetav kui ka selle vastu olev artikkel. Peale mõningast mõtteaega lasi ta avaldada neist esimese.) - nad on välja töötanud kaks eri kampaaniat, millest üks rõhub olümpiamängude toetamisele ning teine nende vastasusele. Kumba kampaaniat kasutada, otsustatakse viimasel hetkel.

"Olümpia plaanitud suursponsorid ootavad ja vaatavad, kas olümpiavastasus Jaapanis jahtub maha või mitte. Kui seis ei muutu, siis võib olümpia toetamine nende brände kahjustada," rääkis Financial Timesile ühe olümpia suursponsoriga seotud reklaamiinimene.