Lõpuks kasutusvalmis: tänasest saab patsiendiportaalist endale Euroopa Liidu COVID-i digitõendi

Nakkusohutuse tagamine tähendab, et sündmusel tohivad osaleda ainult need inimesed, kes on COVID-19 läbi põdenud, haiguse vastu täielikult vaktsineeritud, läbipõdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini, kel on 72h jooksul tehtud negatiivne PCR-test või kes on sündmusel kohapeal teinud negatiivse antigeeni kiirtesti. Juhul, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, peab korraldaja tagama kohapeal võimaluse teha antigeeni kiirtest.