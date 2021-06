FOTOD | D-terminali esine saab värske ilme: vaata, milline see välja nägema hakkab

D-terminaliga piirneva ala välisruumi projekt on Tallinna Sadama jaoks üks esimesi taristuprojekte, mille projekteerimisel ja ehitamisel Tallinna Sadam nõuab enda poolt välja töötatud infrastruktuuri BIM (Building Information Modelling) nõuete järgmist. InfraBIM nõuete väljatöötamisel on lähtutud vajadusest kasutada rajatava ala digitaalset kaksikut ka ehitusjärgses halduses.

“Sadam on Tallinnas märgilise tähtsusega, see avab mere linnarahvale ja on saanud omamoodi pealinna sümboliks. Meil on hea meel, et saame taas aidata kaasa nii olulises projektis, oleme Tallinna Sadamaga teinud koostööd aastaid ning loodame seda siinkohal edukalt jätkata. Sellised projektid, kus saab luua kogu rahva jaoks midagi olulist, on alati emotsionaalselt rahupakkuvad,” ütleb Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller. Nordecon oli peatöövõtjaks ka 2020. aastal valminud Tallinna Sadama D-terminali laiendustöödel.