Lihatöötlusettevõte JBS teatas, et maksis küberväljapressijatele 11 miljonit dollarit lunaraha

„See oli meie ettevõtte ja minu jaoks isiklikult väga keeruline otsus,” ütles JBS USA tegevjuht Andre Nogueira oma avalduses. „Me tundsime aga, et see otsus tuli teha, et hoida ära igasugune potentsiaalne risk meie klientitele.”

Küberrünnak mõjutas servereid, mis toetavad JBS-i IT -süsteeme Põhja-Ameerikas ja Austraalias . USA valitsus on nimetanud lunavararünnaku toimepanijana arvatavasti Venemaal pesitsevat kuritegelikku jõuku REvil.

JBS USA on osa JBS Foodsist, mis on maailma üks suuremaid toiduainetetööstuse ettevõtteid. See tegutseb 15 riigis ja kliente on umbes sajas riigis.