ÜLEVAADE | Valitsus kiitis heaks koroonapiirangute leevenduse. Vaata, mis alates homsest lubatud on!

Alates 14. juunist on lubatud suuremate osalejate arvuga üritused juhul, kui on tagatud osalejate nakkusohutus. Loe lähemalt: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-lubab-korraldada-nakkusohutuse-tagamisel-suurema-osalejate-arvuga-uritusi

Alates homsest on taas lubatud huvireisid marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi külastamisega seotud piiranguid, mille kohaselt võib Eestisse tagasi tulles sattuda eneseisolatsiooni juhul, kui Rootsis on koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta suurem kui 150, praegu on vastav näitaja 227. Seda näitajat uuendab välisministeerium kord nädalas reedeti ja see on jälgitav ministeeriumi kodulehel: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Samas on toodud ka tingimused, kui eneseisolatsiooni jääma ei pea. Neid saab lugeda ka kodulehelt kriis.ee.