FOTOD | Tanklad tõstsid kütusehinda, hinnarekord väga lähedal: toornafta tootmismahte pole suurendatud

Kolmapäeval tõstsid tanklaketid 95 bensiini hinna 1,429 euroni, 98 mootorbensiini hinna 1,459 euroni ja diislikütuse hinna 1,209 euroni liitrist.

Kui diislikütuse hind püsib tänu vahepeal alanenud diisliaktsiisile rekordtasemest märkimisväärselt madalamal – diislikütuse hinnarekord pärineb mullu jaanuarist, mil liiter maksis 1,449 eurot – siis bensiini hinnarekordist on veel kolm senti puudu. 2012. aasta aprillis maksis liiter bensiini Eestis 1,459 eurot.

"Kogu maailma majandus on tänu vaktsineerimise levikule ning riikide avanemisele normaalsusesse tagasi jõudmas," märgib Tarmo Kärsna. "Mullu jaanuaris oligi viimane koroonaeelne kuu, peale seda tuli pandeemia, nõudlus toornafta järele langes ning hind kukkus. Nüüd on aga majanduse plahvatuslik kasv nõudluse taas üles viinud, kuid OPEC (naftatootjaid koondav organisatsioon – toim) pole tootmismahte suurendanud. Kütusehinnad hakkasidki tõusma novembris – siis tulid esimesed uudised vaktsiinidest."

Kärsna toob välja, et mullu kukkus ära 40 protsenti lennundus- ning 12 protsenti transpordisektorist, kuid nüüd aprillis-mais on hakanud need protsendid tagasi tulema. Samuti on selgelt näha, et tavatarbija nõudlus mootorikütuste järele on suurenenud. Kui tänavu märtsis oli nõudlus meie tanklates möödunud märtsist väiksemgi, siis juba aprillis nägime nõudluse 25-protsendilist kasvu," räägib Kärsna. "Selle aasta lõpuks jõuab tarbimise maht juba peaaegu 2019. aasta tasemele."

Kuid kuhu suunas liiguvad Eesti kütusehinnad lähinädalatel? "Meie hinnad ei sõltu mitte otseselt toornafta hinnast, vaid rafineerimistehaste väljamüügihindadest. Neil on toornafta ostmiseks oma kokkulepped ja hinnad sõltuvadki nende lepingutest. Ei taha otseselt prognoosida, aga arvan, et võiks toimuda mõningane stabiliseerumine," ennustab Kärsna. "Samas peame arvestama, et kui Poola ütleb, et nad on nõus rohkem maksma, siis suunataks kõik rongid Leedust hoopis sinnapoole."

Kütusehindade kosmosesse tõusmine pole siiski liialt tõenäoline. "Kui OPEC tootmismahte ei suurenda, on Ameerikal kasulik hakata kildanaftat tootma ja eksportima. OPEC peab otsustama, kas lasta Ameerika naftat turule ning seeläbi oma turuosa kaotada või mitte. Taustal käib poliitiline mäng. Aga see on positiivne – Ameerika kildanafta tootmise piir hoiab naftahinda lakke minemast ning sunnib OPECit tootma," sõnab Kärsna lõpetuseks. "Seal mängus käib pidevalt kahe suure omavaheline balansseerimine."