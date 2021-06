Bolt Drive laienes suvepealinna

“Pärast ühte kuud Tallinnas tegutsemist näeme, et nõudlus autorendi teenuse vastu on suur. Autorent on ideaalne abivahend ka pikemate sõitude tegemiseks ja kuna Pärnu on just suvekuudel populaarne ning armastatud sihtkoht, otsustasime teise linnana avada parkimistsoonid just suvepealinnas," ütles Bolt Drive’i suunajuht Lukas Yla.