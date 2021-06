Ettevõtja arvamus: toorainete hinnatõus avab täiesti uued ekspordivõimalused

Eelmine aasta oli Tartus paikneva Corpoweari jaoks pöörase kasvu aasta. Koroonakriis suurendas nõudlust isikukaitsevahendite, eelkõige maskide ja kinnaste järele plahvatuslikult, mis paisutas ettevõtte käivet 10 korda ligi 13,6 miljoni euroni. Hoolimata kõrgest võrdlusbaasist ja suurtest ühekordsetest lepingutest on Corpowear suutnud hoogu hoida ja kliente juurde võita.

„Kui me võtame eelmisest aastast suured ühekordsed hanked ja lepingud välja, on meie poolaasta käive tõusnud 30 protsenti. See tähendab, et järjekindel müügitöö on hakanud vilja kandma. Tegime aasta alguses ka kaks üsna riskantset otsust, kui sisenesime korraga Läti ja Soome turule. Ehkki ekspordi osakaal on kogumüügist veel väike, oleme lühikese ajaga saanud mitu nimekat klienti, teiste hulgas Lido, Orkla ja Olainfarm. Senine edu annab lootust, et müük kasvab lähiajal veelgi," selgitas Corpoweari juht Taavi Sepp.

Sepa sõnul on just praegu suurepärane aeg uute turgude hõivamiseks ja ekspordi kasvatamiseks. „Nagu meedias palju räägitud, rühivad globaalsed toorainehinnad ülesmäge, olgu tegemist puidu, metalli või plastiga. Nüüd oletame, et meil on Lätis kohalik lihatootja, kes kuuleb oma pikaaegselt isikukaitsevahendite partnerilt, et nad peavad kinnaste, kitlite ja maskide hindu 10-15 protsenti tõstma. Lihatootja esimene reaktsioon on see, et ehkki koostöö oli hea, on nüüd paras küsida turult konkureerivaid pakkumisi, sest äkki saab odavamalt," selgitas Sepp.

Selline olukord avab teistele pakkujatele, sealhulgas Corpowearile, täiesti uued uksed. „Meie asi on võtta telefonitoru, helistada ja küsida, kas lihatootja sooviks meie pakkumist näha! Oleme niimoodi mitu suurt klienti võitnud. Stabiilsel ja paika loksunud turul oleks selline tegevus ilmselt võimatu," rääkis Sepp. „Mõistagi tähendab see, et peamegi pakkuma väga häid tingimusi ja mõistlikku hinda. Näiteks oleme välja tulnud tasuta transpordi lahendusega, mis klientidele väga meeldib."