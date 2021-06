Ekspress Meedia audio- ja videopodcast'ide valdkonda hakkab juhtima Lauri Toomsalu

Audioformaat ei ole uus. Saateid on toodetud mitukümmend aastat ning kuulata saab erinevaid formaate ka raadiojaamade kodulehekülgedel. Küll aga ei saa Toomsalu sõnul võrdusmärki tõmmata lineaarse raadiojaama saadete ja podcast'ide vahel. „Üks sõltub selgelt FM-ideoloogiast ning on raamistatud kindlate reeglite alusel. Podcast'id on loodud selleks, et vabalt levida, sõltumata nädalapäevast, kellaajast või asukohast. Lisaks on podcast'id oma formaadilt oluliselt vabamad ja paindlikumad nii sisu kui reklaamimüügi kontekstis," lisas Toomsalu.