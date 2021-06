TABEL | Makselaekumine kasvas. Kust korjab riik enim maksuraha?

Käibemaksu tasumise kiire kasv aprillis on tingitud mullu kriisi põhjustatud madala taseme ning selle aasta jõulise majandusaktiivsuse taastumise toel. Esimese nelja kuuga on tasutud 804 miljonit eurot, mis ületab nii 2020 kui ka kriisieelse 2019. aasta taseme, vastavalt 19 ja 5,9 protsendiga. Ettevõtete kogukäibe kasv kiirenes aprillis tugeva nõudluse toel 27 protsendini. Tegevusaladest panustas käibemaksu tasumise kasvu enim kaubandus ehk jae- ja hulgikaubandus ning mootorsõidukite müük, kus tasumine suurenes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes vastavalt 27 ja 95 protsenti. Jaemüüki iseloomustas aprillis üsna laiapõhjaline kasv, sealjuures oli tugevas kasvus (+30 protsenti) müük posti ja interneti teel. Mootorsõidukite tasumise tõus tulenes eelkõige sõiduautode ja väikebusside müügi suurenemisest.

Alkoholiaktsiisi tasumise kumulatiivne kasv pöördus aprillis kasvule ning aasta esimese nelja kuu tasumine kokku on suurenenud 3,1 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Piirangutest on enim mõjutatud kange alkoholi deklareerimine, mis küll aprillis suurenes võrreldes eelmise aastaga, kuid on nelja kuu kokkuvõttes 4,9 protsenti madalam kui aasta varem samal perioodil. Õlle deklareerimine on nelja kuu kokkuvõttes suurenenud 2,9 protsenti võrreldes aasta varasemaga.