Suurriigid reageerisid kriitikale: G7 riigid lubavad annetada miljard doosi koroonavaktsiini

G7 riikide eesmärgiks on vaktsineerida 2022. aasta lõpuks kõik maailma riigid, vahendab Financial Times. Samuti on otsus niivõrd suur kogus vaktsiinidoose annetada ninanips nendele, kes kurtsid, et rikkad riigid on vaktsiinitootjate kogu toodangu ära ostnud ning nii-öelda kolmandat maailma enam vaktsineerida ei saa. Lisaks loodetakse nii vähendada Hiina ja Venemaa mõjuvõimu - mõlemad on enda küsitava taustaga koroonavaktsiine vaesemate riikidega juba lahkelt jaganud.