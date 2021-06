Uuring: üürikorterite arv turul on hakanud kahanema. Eriti keeruline on leida väikest korterit

Portaali KV.EE korterite üüripakkumiste keskmine hind 11,4 €/m² on viimase aasta kõrgeim näitaja. Üüripakkumiste hind on jätkuvalt kõrge pakkumise tõttu endiselt surve all. Samas on korterite ostu-müügihinnad oluliselt tõusnud ja tavapäraselt on üürihind liikunud ostu-müügihindadega enam-vähem samas taktis. Siit tuleneb üürileandjate poolne mõningane soov ja surve hindu pisutki ülespoole kruvida.