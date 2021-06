Eestiski pakutav McDonaldsi eine tekitas restoranides tõelise kaose

Nimelt oli nõudlus eine järele nii suur, et toidukullerid sõna otseses mõttes ummistasid McDonald'si Indoneesia restoranid, vahendab BBC . Indoneesia ametivõimudel tekkis hirm, et McDonald'si restoranidest võib sedasi alguse saada koroonakolle.

"Me sulgesime mõneks päevaks neli kuuest Semarangi linnas asuvast kiirtoidurestoranist, sest me ei taha, et Semarangist saaks koroonaviiruse ohutsoon," rääkis AFP-le linna kommunikatsiooniosakonna juht Fajar Purwato.