Eesti Panga juht: peame olema valmis selleks, kui koroonaviiruse mõjud majandusele kestavad oodatust kauem

Kuivõrd märgid euroala majanduse taastumisest on siiski väga varajased, otsustasime sel korral Euroopa Keskpanga nõukogus oma poliitikaotsuseid mitte veel muuta. Seega jätkab keskpank võlakirjade ostmist varasemas mahus, et hoida laenutingimusi nii ettevõtetele, majapidamistele kui ka valitsustele võimalikult soodsana. See teeb majanduse taastumise lihtsamaks ja loodetavasti mõjub kui täiendav kindlustus selleks, et praegu tuntav optimismilaine saaks muunduda püsivamaks kasvuks. Oleme Euroopa Keskpanga nõukogus rõhutanud, et keskpank on just pandeemiakriisi ajal majandusele tuge pakkudes väga paindlik ning on vastavalt tingimustele valmis finantsturgudel võlakirjaoste sobivalt doseerima. Mõistagi peame olema valmis euroala keskpankade poolt majandusele odava laenuraha näol pakutavat tuge vähendama, kui pandeemiakriis läbi saab. Teiselt küljest peame olema valmis selleks, kui koroonaviiruse mõjud majandusele kestavad siiski oodatust kauem.