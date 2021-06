Meediamogul Rupert Murdoch: Suurbritannia suurim ajaleht The Sun on väärtusetu vara

The Sun oli Murdochi esimene ajaleht, mis pani aluse suurele meediaimpeeriumile. Tänaseks kuulub 90-aastasele Murdochile sadu ajalehti mitmes erinevas riigis.

The Suni muutis väärtusetuks koroonapandeemia, mistõttu reklaamide hinnad langesid märkimisväärselt. Tabloidi tulu kukkus 2020. aastal küll vaid viiendiku võrra, aga see-eest jäid The Sun ning selle tütarettevõtted mullu 234 miljoni euroga kahjumisse, vahendab Financial Times.

Varem hinnati The Suni väärtust umbes 98 miljonile eurole. Lisaks koroonapandeemiale on tabloidi nõrgestanud ka kuulsuste telefonide häkkimise eest saadud 60 miljoni eurone trahv ning sellega seotud kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvad advokaaditasud.

The Sun oli kuni eelmise aastani Suurbritannia suurima tiraažiga ajaleht. Mullu kukkus The Suni tiraaž aga alla ühe miljoni ning sellest möödus teine tuntud tabloid – Daily Mail. 2020. aastal luges vähemalt ühte The Suni lugu 36,5 miljonit britti. Võrdluseks, Suurbritannias elab 66,6 miljonit inimest. Seega on viimase aasta jooksul The Suniga kokku puutunud enam kui pooled britid.

"Meie eesmärk on enda turupositsiooni Suurbritannia number üks uudisteportaalina hoida. Kuigi koroonapandeemia on meie äri mõjutanud, eeldame, et selle mõju lähiaastatel taandub," saab lugeda The Suni omanikfirma majandusaasta aruandest.