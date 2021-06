Põhjalik ülevaade. Rahapesuskeemides kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi

2020. aastal suurenes märkimisväärselt välispäringute arv, mis puudutasid Rahapesu Andmebüroo tegevusloaga Eesti ettevõtteid. Paljudel juhtudel on sellised ettevõtted tegevusloa juba kaotanud või on tühistamismenetlus pooleli. Üldjuhul on selliste Eestis registreeritud ettevõtete seos Eestiga minimaalne: need ei tegutse Eestis, neil ei ole Eestis arvelduskontot ja ka isikud ettevõtte taga on välisriigi kodanikud, kes Eestis ei resideeru. Selliste variettevõtete esile kerkimine välispäringutes on laiem suundumus ja ilmestab probleemi, et Eesti ettevõtteid kasutatakse ära kuritegude toimepanemiseks mujal maailmas. Enimlevinuimaks raha liikumise suunaks oli 2020. aastal RABile saadetud välispäringute puhul raha transiit läbi Eesti, kus Eesti pangakontodele laekunud raha liikus edasi teistesse riikidesse.