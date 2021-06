Linn ootab üürivõlas Gloria restoranilt uut äriplaani

Möödunud kevadel, kui eriolukorra tõttu pandi restoranid kinni, hakkas Tallinna vanalinnas Müürivahe tänaval asuvas Tallinna vanimas seni tegutsevas restoranis tiksuma üürivõlg. Tänavu on see veel tubli jupi võrra edasi kasvanud. Kokku on Dmitri Demjanovi eestvedamisel peetaval restoranil Gloria linna ees võlga ligi 33 000 eurot.

Linnavaraamet ootab esmaspäevaks restorani vastust, millises summas on nad võimelised oma üürivõlga lisaks igakuisele üürile tasuma. Dmitri Demjanov kurtis linnale, et erinevalt teistest vanalinnas tegutsevatest restoranidest linn neile üürisoodustust pandeemia ajaks ei teinud. Samuti ei kvalifitseerunud nad EAS-i toetusskeemile, sest selleks pidanuks käive vähenema minimaalselt 60 protsenti, ent nende käive vähenes 58 protsenti – kaks protsenti jäi puudu, et toetusele kvalifitseerida.

Linn selgitas Demjanovile, et pikemate kui kümneaastaste üürilepingute puhul üürisoodustust ei rakendata, sest pikaajalised rendilepingu on juba niigi soodsad. "Me eeldasime, et selle väikse summa võiks üürnik suuta ikkagi maksta, aga selgus, et ikkagi ka see käis tal ülejõu," ütleb abilinnapea Eha Võrk, lisades, et ka ajatatud graafiku alusel summa maksmine pole Demjanovil õnnestunud.