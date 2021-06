Maineka USA investeerimispanga töötajad on kohustatud enne kontorisse naasmist teada andma, kas nad on vaktsineeritud

Pangasisese memo kohaselt pidid maineka investeerimispanga USA töötajad teavitama tööandjat oma vaktsineerimise seisust lõppeva nädala neljapäeval kell 17-ks, kirjutab BBC, kes on ka ise seda memo näinud. Kuigi kirjas soovitati töötajatel tugevalt end koroonaviiruse vastu vaktsineerida, rõhutati seal samal ajal siiski, et loomulikult on see iga inimese isiklik otsus.

Goldman Sachs loodab tuua oma USA töötajad tagasi kontorisse alates uuest nädalast ehk 14. juunist, andis ettevõte maikuus töötajatele teada. Sellest, et töötajatelt nõuti ka, kas nad on vaktsineeritud, kirjutas esimesena New York Times. Kirjas töötajatele rõhutas pank, et see teadmine võimaldab neil tagada, et töötajate kontorisse naasmine oleks võimalikult turvaline.

Pank ütles oma USA töötajatele, et nad võivad kontorisse naasta maskita, kui on vaktsineeritud. Suurbritannias peaks Goldman Sachsi töötajad naasma kontorisse 21. juunist, mil Suurbritannia valitsus loodab leevendada seniseid sotsiaalse distantseerumisega seotud piiranguid. Küll aga ei ole pank seni nõudnud Briti töötajatelt, et nad teavitaks tööandjat oma vaktsineerimise seisust.

Advokaadibüroo Langleys Solicitors tööõiguse advokaadi Kate Hindmarchi sõnul võib aga vaktsineerimise tõendamine uusi probleeme kaasa tuua. „Vaktsineerimine võib tekitada konflikti erinevate õiguste vahel, kuna ühel pool on individuaalne otsustusvabadus, teisel pool aga ülejäänud ühiskonna tervis ja turvalisus,” märkis ta.

„Osadel töötajatel võib olla täiesti õigustatud põhjendus, miks nad ei taha lasta enda vaktsineerida ning me alati julgustame tööandjaid arutlema selle üle – olgu põhjuseks siis näiteks töötaja tervislik seisund või usulised veendumused,” lisas Hindmarch.

Tema sõnul võivad ka sellel väga tõsised tagajärjed olla, kui teised kolleegid hakkavad eirama neid kolleege, kes ei taha lasta end vaktsineerida. Goldman Sachs on samas väga selgelt andnud mõista, et tahab, et töötajad naaseks kontorisse niipea, kui piirangud leevenevad.