KUULA | Ehitustöölistel tuleb hakata kiipkaarte kaasas kandma. Kus saaks maksuamet uut süsteemi veel rakendada?

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel on ehitussektor üks kolmest majandussektorist hulgi- ja jaekaubanduse ning töötleva tööstuse kõrval, kus põhjustatakse riigile aastas suurimat maksukahju – ca 28 miljonit eurot.

Uue süsteemi kohta räägib Majandusaruande saates täpsemalt maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna arendusspetsialist Siim Tamm. Ta möönab, et ka selle meetmega kaasnevad riskid ja sellest kõrvalehoidmine on keeruline, aga võimalik. Küll aga näeb Tamm, et samasugust süsteemi oleks võimalikult lihtne rakendada ka teistes sektorites.