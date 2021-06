Raierahu saatis 120 Valgamaa metsameest sundpuhkusele, puidutöötlejaid ähvardab tooraine nappus

Metsatööd Foto: Rauno Volmar

Valgamaa metsandusettevõtted on pöördunud abipalvega maakonna omavalitsuste liidu poole, kuna suvise raietegevuse ootamatu keelamine on pannud nii neid kui nende töötajaid raskesse olukorda. Liit on otsustanud pöörduda peaministri, keskkonnaministri, riigikogu liikmete ning keskkonnaameti poole.