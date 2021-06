ERISAADE | Suur muutus! Miljonite postipakkide kättesaamise kord läheb karmimaks

Kuni 22 eurot maksvate väikesaadetiste deklareerimise kohustus on kahtlemata suur muudatus. Lainevool rõhutas eraldi, et see ei puuduta vaid Hiinast pärit kaupa, vaid kõiki saadetisi, mis pole tellitus Euroopa Liidu riikidest. „Lisaks Hiinale tellitakse ka teistest EL-i välistest riikidest. Meie hinnangul on peamiste riikide hulgas USA, Venemaa, Hongkong, Jaapan ja sel aastal lisandus ka Ühendkuningriik, millest saabuvad saadetised tuleb ka deklareerida,“ rääkis ta.

Väike erisus jääb kehtima seoses kingitustega, mis saadetakse eraisikult eraisikule. „Ka need tuleb deklareerida alates 1. juulist. Kuid käibemaksuga maksustatakse sellised saadetised, mille väärtus on alates 45-st eurost. See käibemaksuvabastus kehtib praegu ja jääb kehtima ka edaspidi. Muudatus puudutab seda, et saadetis tuleb deklareerida,“ rõhutas Lainevool.

Väga paljud Eesti inimesed on usinad e-poodide kasutajad. Kaupa tellitakse tohutus koguses ja eriti läks e-kaubandus hoogu pandeemia ajal. Juba paari nädala pärast on aga oodata suurt muutust, mis puudutab kõiki väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvaid saadetisi: seni sai kuni 22 eurot maksva kauba kätte lihtsamalt, siis nüüd tuleb kõik pakid hinnast sõltumata maksuametile deklareerida ja tasuda nende pealt käibemaks. Aastas tellitakse Eestisse eeldatavalt neli miljonit pakki väljastpoolt EL-i, seni on neist deklareerimise alla läinud väga väike osa. Delfi „Erisaates“ seletab maksuameti tolliosakonna teenusejuht Kaari Lainevool muudatused lahti ja räägib, mis muutustega tuleb 1. juulist arvestada. Saatejuht on Raimo Poom.

„Seal deklareerimiseks on vaja kauba saajal teatud andmeid ja dokumente. Niipea kui posti- või kullerettevõte on teatanud kauba saajale kaks numbrit – transpordidokumendi number ehk tracking number ja eelneva tollidokumendi number – saab kauba saaja hakata kaupa deklareerima. Postipaki rakenduses on see üpriski lihtne. Saab esitada oma kauba andmed sealhulgas kaubakoodi, mille saab kaupade nimekirjast valida. Lisaks tuleb lisada kauba väärtust tõendav dokument, näiteks arve või tellimuse kinnitus. Süsteem arvutab välja maksud, mille saab tasuda ka mugavalt samas keskkonnas pangalingi või ettemaksukonto jäägi arvelt ja nii ongi deklaratsioon esitatud,“ kirjeldas Lainevool lühidalt protseduuri.

Maksuametil on juba praegu tehtud inimeste jaoks oma kodulehel eraldi keskkond, kus saab postipakke deklareerida ja seal hakkavad saama dokumente korda teha ning maksu maksma ka väikesaadetiste tellijad. „Endiselt pakume eraisikutele isedeklareerimise võimalust läbi meie e-maksuameti iseteeninduse keskkonna. See on koht, kus inimesed esitavad ka oma tuludeklaratsioone, millega väga paljud on iga-aastaselt kokku puutunud. Postipaki rakendus on läbinud väikese uuenduskuuri seoses eesootavate muudatustega toime tulemiseks.“

Ta rääkis saates ka lähemalt, mille pealt käibemaksu hakatakse küsima ja kuidas käib deklareerimine käib. „Käibemaks on üldjuhul 20%. On ka sooduskäibemaksu määraga kaupu, näiteks raamatud on 9%-se käibemaksu määraga. Käibemaks arvestatakse siis kauba hinna pealt ja lisaks ka transpordikulude pealt kokku,“ juhtis Lainevool tähelepanu.

Tellijatel tasub juba praegu hakata vaikselt vaatama, kuidas uue korra järgi paki kätte saab, sest kauba tellimise päev ei loe. Määrav on paki Eestisse jõudmise kuupäev. „Kauba tellimise kuupäev tõesti ei ole oluline. Juba praegu võiks mõelda sellele, sest oluline on kauba Eestisse jõudmise kuupäev. Kui olete tellinud näiteks aprillikuus, aga kaup saabub 1. juulil või pärast seda, siis see kaup tuleb samuti deklareerida ja maksustatakse käibemaksuga,“ seletas maksuameti tolliosakonna teenusejuht.

„Endiselt saab kasutada ka posti- või kullerettevõtte või tolliagentuuri teenust, kui mingil põhjusel kauba saaja ei saa või ei taha ise deklareerida. Aga jah, see on teenustasu eest, mille info on nende ettevõtete lehekülgedel,“ lisas ta.

Kas aga maksuamet on valmistunud selleks, et pakke hakkab senisest palju enam inimesi deklareerima? Ehk kas süsteemid on piisavalt vastupidavad? Selle küsimuse peale avaldas Lainevool päris suure väljakutse, mis ootab ees nii ametit, kui ka deklareerijaid – 99% tellitud pakkidest pole seni deklareerimise alla käinud!

„IT süsteemide arendamisel oleme mahtude kasvamisega arvestanud. Kui palju täpselt deklaratsioone lisandub, ei saa täpselt prognoosida. Aga tugineme sellele, et kui praegu deklareeritakse umbes üks protsent kaubavoost, siis alates 1. juulist lisandub 99%,“ tõdes Lainevool.

Maksuamet uuendab 1. juulist kodu oma tollideklaratsioonide süsteemi, mis peaks olema kasva pakideklareerimisega toime tulemiseks siis valmis. „Võtame alates 1.juulist kasutusele ka uue impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Impulss ja selle arendusel oleme kõikide lisanduvate teemadega arvestanud. Postipaki rakendus on selle Impulsi üks osa, mis on mõeldud eraisikute teenindamiseks.“

Kui tahta aimu saada, kuidas käib postipaki deklareerimine ja maksu tasumine, siis maksuameti kodulehel on võimalik protseduuri kohta lugeda ja vaadata ka lühikest seletavat videot. „Aga võin öelda rahustuseks, et see postipaki süsteem on samasugune kui ta on praegu. Kes on varasemalt pidanud ise deklaratsiooni esitama, siis tema on üldjoontes selle protsessiga kursis. Aga eks lisandub ka inimesi, kes pole sellega varem kokku puutunud ja nende jaoks on see kindlasti uus.“

Saates on veel juttu sellest, kas maksuamet hakkab ka kontrollima, et inimesed näiteks ei nimetaks oma internetioste kingitusteks, säästmaks käibemaksu võrra raha paki kättesaamisel. Samuti sellest, millise hinnaga väljastpoolt EL-i tellitud saadetis läheb juba eraldi ka tollimaksu alla. Ka saab teada kui palju käibemaksu ennustatakse kokku pakkide deklareerimise järel riigieelarvesse laekuvat.

Tulevikus võivad mitte EL-i e-poed aidata käibemaksu ostmisel tasuda Kui Euroopa Liidu riigid otsustasid piiride tagant saabuvatele väikepakkidele samuti käibemaksu rakendada, loodi ka võimalus mitte-Euroopa veebipoodidele liituda süsteemiga, kus inimene maksab käibemaksu juba ostu tehes. Kuid esialgu pole teada, kas ja millised poed võivad sellega liituda rääkis „Erisaates“ maksuameti tolliosakonna teenusejuht Kaari Lainevool.



Tema sõnul on selle süsteemi nimi kaugmüügi erikord. „Selle järgi tasub käibemaksu juba veebipood. Aga see on vaid siis võimalik, kui pood või platvorm on liitunud kaugmüügi erikorraga. See on kehtestatud terves Euroopa Liidus, et käibemaksu tasumine oleks võimalikult lihtne. Kui veebipood on selle erikorraga liitunud, saab ostja tasuda käibemaksu juba ostu hetkel. See tähendab, et käibemaks lisatakse hinnale ja kauba Eestisse jõudmisel pole vaja seda enam maksta. Kuid ka sellisel juhul on vaja saadetis ikka deklareerida. Kuid seda saab siis teha saaja eest posti või kullerettevõte, kui neil on olemas vastav volitus. Sellisel juhul peab jälgima nende ettevõtete juhiseid,“ tõi Lainevool välja.



„Kahjuks praegusel hetkel pole teada, millised ettevõtted liituvad erikorraga. Kas suured platvormid nagu AliExpress või Amazon liituvad näiteks. Seetõttu hetkel pole teada kaugmüügi erikorra mõju ja kui palju seda kasutama hakatakse. Seda infot tuleks kauba tellijal jälgida keskkonnas, kus tehing toimub,“ nentis ta.