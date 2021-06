Soomes töötavad eestlased kirjeldavad meeleheidet, mida töörände piiramine on toonud: inimesed on palju üksildasemad

Eestlane Rain Anni näeb järgmise nädala laupäeval üle pika aja oma perekonda, kirjutab Helsingin Sanomat. Anni töötab Soomes ehituse alal, olles ehitusbrigaadi juht. Koju peab ta sõitma seetõttu, et peres on oluline sündmus – tema poeg lõpetab keskkooli. „Sellelt peolt ei saa puududa,” räägib Eesti ehitaja.

Veronica Viiol ja Helen Mäll töötavad SOLis puhastusteenindusmeeskondade juhtidena ning on näinud, millist valu ja meeleheidet töörände piiramine Soomes töötavatele eestlastele on viimastel kuudel põhjustanud. Kuigi nad ise on juba pikalt olnud Soome residentsusega, on neil mõlemal pereliikmeid ja sugulasi Eestis. Koroonapandeemia puhkemise järel pole nad aga saanud nendega korralikult kohtuda.