Paavo Nõgene sellest, kuidas vaktsineerimist Tallinki laevadel ei oleks peaaegu tulnud: ütlesime, et lõpetame selle mängu

Kuna aga Tallinki koostööpartner Confido oli 10-11. juunil tekkinud terviseameti küsimustele andnud õhtuks ammendavad vastused, andiski peadirektor teada, et vaktsineerige parem sadamas. „Andsime omalt poolt seejärel kell 16.27 teada, et lõpetame selle mängu ära ja soovisime jõudu vaktsineerimise korraldamisel ilma Tallinkita,” räägib Nõgene.

Reede, 11. juuni õhtul andis terviseameti peadirektor kell 16.16 teada, et soovitavad vaktsineerimist pigem läbi viia sadamates. „Muuhulgas leiti kirjas, et laevast ei ole võimalik helistada telefonile 112, mida inimene saaks teha siis kui kaldapealses vaktsineerimiskeskuses abi vajaks. Samuti oli peadirektor mures, kuidas ikkagi rahvusvahelistes vetes sõitvale laevale abi saaks osutada, kui selleks vajadus peaks tekkima,” räägib Nõgene.

„Peale pikki kirjavahetusi, arutelusid esitas Tallinki partner 25. mail terviseametile taotluse vaktsineerimise läbiviimiseks. Vahepealsesse perioodi jäävad korduvad kirjavahetused ametkonnaga, telekonverentsid terviseameti peadirektoriga, korduvad refräänid “vaktsiini ei ole”, kirjalik kinnitus terviseameti peadirektorilt, et kuni juunikuu lõpuni on doosi täpsusega ära broneeritud ja kinnitatud kõik sobivad vaktsiinidoosid, avaldusi, et sama peaks pakkuma ka teiste laevafirmade pardal kui ka lihtsalt hämamist ja venitamist eesmärgiga leida põhjuseid. miks ei saa,” kirjeldab Tallinki juht.

Nõgene viitab sellele, et ilmselt on paljud lugenud, et Tallink tegi juba 4. mail ettepaneku pakkuda tööränduritele vaktsineerimise võimalust mai- ja juunikuus laevadel. Sihistatult otse vajalikule sihtgrupile. Seda ikka selleks, et Eestil oleks rohkem läbirääkimise hoovasid Soome kolleegidega töörände taastamiseks.

Mis aga seejärel juhtus? „Kell 20.50 andis terviseameti peadirektor Confidole teada, et kõik on kõige paremas korras, kõik vastab kõikidele tingimustele ning normidele ja hakatagu vaktsineerima. Lubati tulla ka ruume vaatama aga see ei pea toimuma enne vaktsineerimise algust?! Milline meelemuutus. Selguse huvides, siis õhtusele otsusele eelnes paar motivatsioonikõnet terviseameti kommunikatsioonibossi Imre Kaasiga,” lausub Tallinki juht.

Ressurss, mida saaks palju paremini kasutada

Nõgene leiab, et see juhtum näitab selgelt, et sotsiaalministeeriumi ladvik vajab raputust. „Kui kogu selline ajaline ressurss, mis kulutatakse ideede maha surumisele ja “ei saa” põhjenduste välja mõtlemisele, panustataks päriselt tervisevaldkonna päris küsimuste lahendamiseks, siis oleks Eesti tänaseks samuti üle 16 aastaste elanike seas vaktsineeritud 59% ulatuses nagu see on Soomes,” ütleb ta.

Tal on enim kahju sellest, et Tallink saab oma laevadel alles 17. ja 18. juuni vaktsineerimist võimaldada. „Kahju, et ei saanud alustada varem, oleks saanud enamatele pakkuda võimalusi, sest peale jaanipäeva tuleb sihtgruppi ennekõike otsida päikeselistest randadest, kuid peatselt avame broneerimisvõimaluse 1000 doosi vaktsineerimiseks Star ja Megastar väljumistel 17. ja 18.juunil. Jääb üle loota, et ametkond midagi uut välja ei mõtle,” sõnab Nõgene.

Ta märgib, et kogu see saaga tõi talle meelde kahe aasta taguse vestluse kõrge riigiametnikuga, kes vastas soovile rajada laeva apteek, et apteek ei või liikuda.

Tallink andis täna teada, et Soome ja Eesti vahel reisivatel pendelränduritel avaneb võimalus ettevõtte laevadel enne jaanipäeva end vaktsineerida. Broneeringuid vaktsineerimiseks saab teha alates tänasest.