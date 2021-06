Tuntud Eesti käsitööjookide tootja teeb kriisi keskel suure arenguhüppe ja võtab ette korraliku laienemiselaine

„Meie toodang on valminud 100% Eestis kasvanud maheõuntest, kuhu pole lisatud grammigi kunstlikke lisaaineid. Tunneme uhkust nii enda alkoholivabade käsitööjookide kui ka oma Saaremaa juurte üle,“ märkis Öun Drinksi tegevjuht Piret Ahun.

Kuna ettevõttel on õnnestunud üheksa tegevusaastaga saada Eestis tarbijatelt ja poekettidelt saada palju positiivset tagasisidet, siis nüüd on võetud julgus rindu ja soovitakse kanda kinnitada ka mujal Euroopas, et seal siinse puhta looduse, suurepärase Eesti õuna ja Ö-tähe lugu edasi jutustada.

Nii plaanib Öun Drinks uuendada oma kaubamärki Öun ja tooteportfelli ning võtnud eesmärgiks saada 2025. aastaks Põhjamaade suurimaks mittealkohoolsete käsitööjookide tootjaks, kes valmistab oma joogid maheõuntest. Öun on juba sõlminud ekspordilepingud Soome, Läti, Leedu, Belgia, Hollandi, Luksemburgi, Tšehhi ja Slovakkiaga. Eesmärgiks on jõuda nende riikide suurtesse jaekettidesse.

„Läbirääkimised on käimas ka Islandi osas, samuti on huvi tulnud mõnest teisestki riigist,“ rääkis Piret Ahun. „Kui meil läheb Soomes kõik plaanipäraselt ja kenasti, siis see saab aluseks järgmistele laienemissammudele, et Eesti õun saaks kogu Skandinaavias väärikalt tunnustatud,“ lisas ta.

Eelmisel aastal moodustas eksport ettevõtte müügist 10%, sel aastal 40% ja järgmisel aastal on eesmärgiks juba 60%. Viimase aastaga on tootmismaht kasvanud juba kaks korda, saavutades sel aastal 240 000 liitri taseme. Järgmisel aastal näeb Öun Drinks taas kahekordset kasvu ning sealt edasi on tootmismahuna sihiks seatud 700 000 liitrit aastas.

Igal sügisel kogub ettevõte kokku Saaremaa ja mandri maheõunad, pressidest neist mahla, mis siis pastöriseeritakse hoolikalt. „Meie portfellis on 14 erinevat alkoholivaba jooki, kõige värskemana lisandusid funktsionaalsed joogid, mis sisaldavad vitamiinirikkaid ja energiat andvaid saadusi,“ rääkis ettevõtte tootmisjuht Juhan Kanemägi.

Öun Drinks on 2012. aastal asutatud ettevõte, kelle toodang valmib Saaremaal Karja külas. Ettevõte põhineb täielikult Eesti kapitalil. Kuigi logistiliselt oleks mandril toomist ehk lihtsam pidada, peab ettevõte Saaremaa erilisust ja rolli oma tegevuses jätkuvalt väga oluliseks.