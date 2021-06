Sajandi lahutus: kuidas võiks oma 148-miljardilist vara jagada Bill ja Melinda Gates?

Bill ja Melinda Gates Foto: FRANCOIS LENOIR, Reuters/Scanpix

Kuigi lahutused on osa elust – inimesed ikka lähevad lahku, kui lapsed suured ja ühiseid huvisid on väheks on jäänud –, on mõned lahutused suurema avalikkuse tähelepanu all. Üheks selliseks on kindlasti maailma ühe rikkaima mehe, Microsofti asutaja Bill Gatesi 27-aastase abielu lahutamine Melinda French Gatesist.