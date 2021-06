Aas: ettevõtete tulumaks ja sotsiaalmaksu lagi tulgu. Ligi: see on süsteemitu vaatenurk maksusüsteemile

"Juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 algatust kehtestada rahvusvahelistele korporatsioonidele globaalselt 15-protsendilise tulumaksu miinimum tuleks laiendada ka Eestis tegutsevatele ettevõtetele", leiab Keskerakonna juhatuse liige ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Minister soovib juhtida tähelepanu, et Keskerakond on seisnud klassikalise ettevõtete tulumaksu kehtestamise eest. "Eelkõige aitab see vähendada nii rahvusvaheliste suurettevõtete kasumi väljaviimist kui ka erinevaid skeemitamisi maksukohustuste optimeerimise nimel," ütles ta lisades, et on aus, kui ettevõte maksab maksud riigis, kus ta reaalselt tegutseb. "Saadava tulu saame muuhulgas suunata vähekindlustatud perede toetuseks ja solidaarsema ühiskonna loomiseks, leidis poliitik.