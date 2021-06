VIDEO | Kardashianite klanni liikme kunagine Hollywoodi häärber on taas müügis. Sel korral oluliselt kallima hinnaga

Väidetavalt jäi Jenner sissemurdmise tagajärjel ilma ehetest, mille hinnanguline väärtus oli 200 000 dollarit. Ühel teisel korral pidi politsei tulema ja arreteerima ühte hullunud fänni, kes ootas maja väravas, et Jennerit koju saabudes vastu võtta. Mäletatavasti Kendall Jenner lõpuks arvas, et see maja on neetud.