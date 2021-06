Kuidas krabada endale võimekaimad töötajad? Eesti IT-firma sajast praktikandist üle poole töötab tänaseni ettevõttes

Tänaseks on ettevõtete konkurents tipptalentide värbamisel läinud IT-sektoris siiski niivõrd tuliseks, mistõtt on ka Net Group pidanud oma praktikaprogrammi kohandama. „Kandideerimisprotsess meie suveülikooli toimub juba varakevadel ning praktikameeskond on komplekteeritud juba aprilliks. Nii on tudengitel suveks praktikakoht meie juures varakult kindlustatud ning jääb ära ebakindlustest tingitud erinevate pakkumiste vahet tõmblemine,“ märkis ettevõtte juht.