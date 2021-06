Kuidas läheb Eesti ettevõtetel Soomes? Värska Vee soomlasest müügijuht: eestlased on viimased, kellele me tahame liiga teha

„See ei ole Värska Vett üldse mõjutanud, meie jaoks ei ole see probleemiks olnud,” ütles Eesti mineraalvee tootja Skandinaavia müügijuht Kari Vihurila vastuseks küsimusele, kui palju on viimase 15 kuu koroonapandeemia ning sellest põhjustatud reisipiirangud kahe riigi vahel mõjutanud ettevõtte tegevusi ja majandustulemusi Soomes. „Meie äri ei ole ka sellele üles ehitatud, et me reisime Eesti ja Soome vahet,” lisas ta.

Lisaks on Värska Veel ettevõttena alates 2015. aastast, kui Soome turule siseneti, iga-aastaselt üha paremini läinud. Ka koroonapandeemia tingimustes on ettevõtte majandustulemused seal hoopis hüppelise suuna ülespoole teinud. „Meie eelmise aasta kasv oli ligi 50%,” sõnas Vihurila. Põhjus on tema sõnul selles, et Värska Vee tooted – nii Värska Originaal kui ka selle sidruni- ja granaatõunamaitselised veed – lähevad soomlastele väga hästi peale. Ka koguvad põhjanaabri juures tuntust Värska Vurtsvasser ning Värska Vichy, mis kaks aastat tagasi sealsele turule jõudnud.

