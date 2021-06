FOTOD ja VIDEO | Tallinki Silja Europa sattus G7 kliimaprotestide tulipunkti. Laeva peale näidati jõulisi sõnumeid

Inglismaa edelaosas Falmouthi sadamas Cornwallis ankrus olev Tallinki kruiisilaev Silja Europa sattus eile õhtul Ocean Rebellion Flotilla nimelise keskkonnaorganisatsiooni korraldatud paadiprotesti tulipunkti, kuna just sellele G7 tippkohtumist turvavaid politseinikke majutavale laevale otsustati projekteerida oma protestisõnumeid. Tallinki kruiisilaev on tellitud tippkohtumisele kümneks päevaks, majutades seal umbes tuhandet üritust turvavast 6500 politseinikust.

"Kõik hoolivad maailmamere käekäigust. Me tahame näha, et ka G7 juhid käituks vastavalt, mitte lihtsalt ei räägiks oma tavapärast rohepesu juttu, kuidas nad võtavad ookeanide halvenevat olukorda tõsiselt, kuigi tegelikult oma tegudes nad seda ei näita," mäkris Ocean Rebellion kaasasutaja Rob Higgs mõned päevad enne protesti, kus osales ligi sada väikest alust.

Tallinki Silja Europa on kajutite arvult üks maailma suurimaid ro-ro aluseid, see on ehitatud 1993. aastal Saksamaal. Silja Europa pikkus on 202 meetrit, laius 33 meetrit ning ta võtab korraga peale üle 3000 reisija. Alusel on kõrgeim jääklass 1A Super ning maksimumkiirus 21,5 sõlme. Laeva autotekk mahutab 932 liinimeetrit sõidukeid ja kaubaveoühikuid.