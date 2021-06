FOTOD ja VIDEO | Tallinki Silja Europa sattus G7 kliimaprotestide tulipunkti. Laevale kuvati jõulisi sõnumeid

Tallinki Silja Europa on kajutite arvult üks maailma suurimaid ro-ro aluseid, see on ehitatud 1993. aastal Saksamaal. Silja Europa pikkus on 202 meetrit, laius 33 meetrit ning ta võtab korraga peale üle 3000 reisija. Alusel on kõrgeim jääklass 1A Super ning maksimumkiirus 21,5 sõlme. Laeva autotekk mahutab 932 liinimeetrit sõidukeid ja kaubaveoühikuid.