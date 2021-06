Lööb hinnarekordeid: ajaloo ühe nahaalseima pettusega seotud idufirma nänn läheb veebipoodides kui kuum kaup

Mõned kuud enne seda, kui algab kohtuprotsess vereproovide andmises ja nende analüüsimises revolutsiooni lubanud Theranose asutaja ja juhi Elizabeth Holmesi üle, läheb põhja kõrbenud idufirma nänn internetipoodides kui kuum kaup, kirjutab CNBC.

Theranose nänni leiab enam kui 50-st interneti müügikohast, sealhulgas nii Etsyst, Poshmarkist, eBayst kui ka Redbubble’ist. Suurt huvi tuntakse kurikuulsa ettevõtte sümboolikaga tasside, T-särkide ja isegi vannikardinate vastu. Üks kõige unikaalsemaid asju, mida müüakse, on autentne Theranose laborikittel, mille eest küsitakse 17 000 dollarit.

Kunagist Ränioru edulugu esindanud Elizabeth Holmesi ennast ähvardab aga 20-aastane vanglakaristus, teda süüdistatakse mitmes kelmuses ja kelmusekatses, kuna ta vedas oma ainulaadset vereproovide testimise ja analüüsimise ideed müües ninapidi nii investoreid, patsiente kui arste. Kohtuprotsess tema üle algab 31. augustil.

Holmes, kes on viimast kuud rase, ei ole seni end talle esitatud süüdistustes süüdi tunnistanud. Enne, kui Theranose kaardimajake kokku kukkus, teadis kogu maailm tema nägu, mis jõudis ka Forbesi esikaanele. Hoolimata aga 13-nädalasest kohtuprotsessist, mis teda lähiajal ees ootab, on tema persoonibränd jätkuvalt populaarne.

Need inimesed, kes Theranose nänni veebist ostavad, paistavad selle üle väga õnnelikud olevat ning avaldavad erineval moel Holmesile toetust. TikTokis leidub ostusid ülistavaid postitusi, mis väidavad, et „Elizabeth Holmes on mu #Girlboss”. Leidub ka neid, kes tahavad, et Elizabeth Holmes hakkaks müüma Theranosega seotud nänni võrkturundusskeemi kasutades, sest siis hakkaks nad ise seda edasi müüma.

„See ei üllata mind, Elizabeth Holmes oli väga inspireeriv inimene,” tõdeb Macias PR-i asutaja Mark Macias. „Ta oli noorim naissoost miljardär, ennast üles töötanud ettevõtja ja hoolimata sellest, et hiljem selgus, et see kõik oli pettus, müüs ta siiski midagi, mis oli väga revolutsiooniline,” põhjendas ta.