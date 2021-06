GRAAFIK | Üllatav statistika: Eestis vaid mõned aastad müügil olnud tubakatooted toovad riigile üha suuremat maksutulu

Tubakavaba huuletubakas ehk nikotiinipadjad hakkasid Eesti riigile maksutulu tooma 2019. aasta märtsikuust. Tubakatoodete maksulaekumise tabelites kajastab see tubaka tahke aseaine nime all. Kuigi tubakatoodete aktsiisitulu kogunumbritega võrreldes on tema müügilt laekuv aktsiisitulu veel võrdlemisi väike, on see siis lühikese ajaga hüppelise kasvu teinud.