Moskvas kuulutati halveneva koroonaolukorra tõttu välja töövaba nädal ja autoloos vaktsineeritutele

Võimudel on tuli takus, sest olukord koroonaviiruse rindel on Venemaal viimastel nädalatel kiiresti halvenenud ja Moskvas sööstis koroonaviirusega nakatumine hiljuti ootamatult tippu. ( Loe rohkem siit! )

”Kui näitame lähipäevil üles vastutust ja distsipliini, suudame katkestada suurema osa koroonaviiruse nakatumise ahelatest ja vähendada haiguse levikut,” rõhutas Sobjanin. “Aga see on ainult ajutine lahendus. Uute piirangute vältimiseks ja olukorra jätkusuutlikuks paranemiseks on vaja COVID-19 vastast vaktsineerimist märkimisväärselt kiirendada.”