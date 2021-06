Kas traagiline või põnev elu? 1925. aastal tõusis maailma rikkuselt teiseks inimeseks 12-aastane tüdruk

See abielu kestis vaid aastakese. Rubirosa, selgus, oli maailmameister naiste võrgutamises. Ta veetis aega isegi Marilyn Monroe, Joan Crawfordi, Eva Peroni, Zsa Zsa Gabori ja teiste kuulsustega. Õnneks oli Dorisel ette näidata abileluvara leping.

1947. aastal abiellus Doris uuesti. Seekord oli meheks Dominikaani Vabariigi diplomaat Porfirio Rubirosa. Enne ühte heitmist oli vaid üks väike takistus - mees juba oli abielus. Legendi järgi oli Doris nii armunud, et pakkus mehe naisele miljon dollarit, et too annaks kiire lahutuse. Pakkumine võeti vastu. Tänapäeval võrduks see summa 12 miljoni dollariga.

Doris oli kaks korda abielus. 1935. aastal õnneotsija James Cromwelliga, kes kasutas peagi oma abikaasa raha, et teha kampaaniat saamaks senatisse, kuid see katse ebaõnnestus. Abielu ajal jäi Doris lapseootele. Ta tunnistas sõpradele salaja, et Cromwell ei olnud lapse isa.

Teda jälitasid kogu elu ajal reporterid, austajad ja kelmid, aga „maailma rikkaim tüdruk" suutis elada vägeva elu. Doris püüdis kogu elu tõestada oma kadunud isale, et tema prognoos armastuse ja raha kohta ei pea paika.

Dorisel endalgi oli omajagu afääre.

Süda õiges kohas

Doris Duke proovis ka karjääri teha. Ta õppis laulmist ühe toonase tipp häälekoolitaja juures. Ta astus ka ühe gospelkoori koosseisu. II maailmasõja ajal töötas ta sõduritele mõeldud sööklas, mis asus Egiptuses ja teenis seal dollari aastas. Ta proovis ka ajakirjaniku, täpsemalt välisriigis asuva korrespondendi ametit.

Hawaiil elades sai temast esimene Hawaiist mitte pärit naine, kes hakkas võistlustel tipptasemel surfama. Ta oli ka suur loomaarmastaja ning nende õiguste eest seisja. Lisaks tegeles ta haruldaste taimede kasvatamisega.

Dorisel oli hindamatu väärtusega kunstikollektsioon. Tema eriliseks kireks oli Kagu-Aasia ja islami kunst. Seda kollektsiooni saab näha tema endises kodus Hawaiil ka täna. Muuseumi nimi on Museum of Islamic Art, Culture, and Design.

Traagika ja vaidlused

Doris Duke elas küll põnevat elu, aga sellest ei puudunud ka traagika ja skandaalid. 1966. aastal juhtus karm õnnetus. Tema kunstikogude kuraator Eduardo Tirella tuli Dorisele teatama, et ta lahkub tema juurest, et minna filmitööstusesse. Neid kuuldi Dorise häärberis vaidlemas. Kahekesi autoga lahkudes peatas Tirella sõiduvahendi ning läks välja, et väravat avada.

Samal hetkel läks rooli Doris ning mingil põhjusel sõitis ta mehele otsa nii, et too jäi värava ja auto vahele. Seejärel värav avanes ning auto sõitis veel ka vastu puud. Mees hukkus. Newporti politsei pidas juhtunut õnnetuseks. Tirella perekond kaebas naise kohtusse ning nad said 75 000 dollarit - palju vähem, kui nad soovinuks.

Doris ei abiellunud enam kunagi. Ta ei saanud ka lapsi. Kuid tal oli sügav isiklik suhe kahe inimesega.

Chandi Heffner

1984. aastal kohtas Doris naist nimega Chandi Heffner. Nad leidsid koheselt ühise keele. Mingil põhjusel hakkas Doris uskuma, et Chandi on tema tütre Ardeni reinkarnatsioon. Nad reisisid koos maailmas ringi ning nautisid Dorise rikkust.