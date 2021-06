VIDEO | Kuidas ühes saareriigis laastav põud võib anda suure löögi kogu maailma majandusele

Taiwanit tabanud põud on jõudnud sinnamaale, et kohalikud võimud on hakanud piirama saare elanike veetarbimist, kuna mitmetes veereservuaarides on vett alla kriitilise piiri, kirjutab CNN.

Suurimaks ohuks on saareriiki tabanud põud aga sealsele pooljuhtide tööstusele ehk mikrokiipide tootjatele ning sel võivad olla suured tagajärjed ka ülejäänud maailmale, kuna paljud tööstused – alates nutitelefonide tootjatest kuni autode ja muu elektroonika tootjateni – sõltuvad neist.

Teadlaste hinnangul võivad aga Taiwani kliimaolud aastatega ühe ekstreemsemaks minna. Ühelt poolt tähendab see senisest tugevamaid orkaane ja üleujutusi, teisalt aga jääb looduslikke vihmasadusid ühe vähemaks, muutes tulevikus põuamõjud veelgi tõsisemaks.

Üks selline veereservuaar, kus veevarud on kahanenud allapoole kriitilise piiri, on Baoshani reservuur, mis varustab lähedalasuvat Hsinchu tööstusparki, kus tegutseb ligi 600 elektroonikafirmat, sealhulgas üks maailma suurimaid pooljuhtide tootjaid TSMC. Viimasel on tehased nii Hsinchu kui Taichungi tööstusparkides.

Kuna pooljuhtide tootmine kasutab väga palju puhast vett, on tootjad ise hakanud otsima lahendusi probleemile. Siiski pole ükski alternatiivne lahendus tänaseks nii kaugele arenenud, et neist oleks juba praegu abi kõigile neile mikrokiibi tootjatele, kes Taiwanis tegutsevad ja kes kõik vajavad lisaks ka väga suures koguses elektrienergiat.

BBC kirjutas juba aprillis, et maailm peaks pöörama tähelepanu Taiwanis toimuvale. Viimaste aastakümnete, täpsemalt viimase 56 aasta rängeima põua taga on asjaolu, et viimase aasta jooksul ei tabanud saareriiki ükski orkaan, samal ajal sadas väga vähe. Saare mõnes osas on nende päevade arv, kui vihma sajab, kahanenud 50 päeva võrra.