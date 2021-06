Hoiatav näide: mänguauto akulaadija põhjustas tulekahju, milles hävis mitmekümne tuhande euro eest kodus olevaid asju

„Kahjuks kohtame praktikas endiselt arvamust, et koos korteri või majaga on automaatselt kindlustatud ka seal sees olevad esemed. Tegelikult see nii ei ole ning kodused asjad vajavad lepingu sõlmimisel eraldi kindlustuskaitse määramist,“ rääkis ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. Eelpool kirjeldatud juhtumi puhul sai mänguauto laadijast põhjusttud tules kahjustada nii mööbel, tehnika, spordivahendid kui muusikariistad.

„Meie statistika põhjal on ligi veerand kodukindlustuse lepingutest täna ilma koduse vara kaitseta – see tähendab, et on arvestatav hulk koduomanikke, keda kahjujuhtumi järgselt võib lisaks emotsionaalsele ehmatusele tabada ka majanduslik šokk, kui hävinenud või rikutud esemete asendamise eest tuleb ise tasuda,“

Teine hiljutine näide ERGO kahjude portfellist on korteris toimunud tulekahju, mille tekkepõhjuseks oli elektririke väljatõmbekubus. Lisaks korterile sai kahjustada ka seal sees olnud mööbel, tehnika ja riided, koduse vara hüvitist maksti kliendile kokku 12 000 eurot. „Kui keskmiselt jäävad koduse varaga seotud kahjud 700 euro ringi, siis suuremad hüvitissummad on alati seotud tulekahjude või vargustega ning need võivad ulatuda ka kümnetesse tuhandetesse eurodesse,“ märkis Lepvalts.

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht paneb inimestele südamele, et kodust vara kindlustades tasub valida piisavalt suur kindlustussumma, et see kataks kodus olevate asjade ligikaudse väärtuse. Koduse vara kindlustuskaitsega on kindlustatud sinu mööbel, kodutehnika, riided, jalgratas, aiatehnika ja muu taoline.

„Ikka on tulnud ette ka tulekahju juhtumeid, tormikahjusid ja isegi varguseid, kus kahjuks tuleb kliendile teatada, et maja või korter on küll kindlustatud, aga kodune vara mitte. Sagedamini tuleb ette aga seda, et koduse vara kindlustussumma on liiga madal ehk tekkinud kahjud valitud summast oluliselt suuremad,“ ütles Lepvalts.