Boeing on järsku lahti saanud vastuolulisest lennukitüübist, mis enne koroonakriisi kippus lattu seisma jääma

Praegu on USA siselendude täituvus keskmiselt 84%, alanud on suvepuhkuste hooaeg. Lõppeva nädala reedel läbis USA lennujaamasid enam kui kaks miljonit lennureisijat. Viimati oli see number nii kõrge 2020. aasta märtsis. Vaatamata sellele, et optimisminoote on koroonapandeemia jooksul varemgi olnud, on lennufirmade juhid veendunud, et nüüd on tõeline taastumine alanud. Lennufirmad on tihendanud lennuplaane, toonud tööle tagasi ja palganud juurde piloote ning pardapersonali.